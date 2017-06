Dax-Anleger vor Fed-Zinsentscheid zuversichtlich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach den Gewinnmitnahmen vom Wochenanfang wagen sich Anleger wieder vor. Am Tag vor der US-Zinsentscheidung startet der Dax mit 12.739 Punkten 0,4% im Plus.Börsenprofis blicken etwas pessimistischer auf die deutsche Wirtschaft. Das Barometer für ihre Konjunkturerwartungen im kommenden halben Jahr fiel im Juni überraschend um 2,0 auf 18,6 Punkte, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Ökonomen hatten dagegen mit einem Anstieg auf 21,5 Punkte gerechnet.Die Lage wurde dagegen besser bewertet und so positiv gesehen wie seit fast sechs Jahren nicht mehr.Der Dax hält sich heute erstaunlich robust und macht die Verluste vom Vortag zumindest teilweise wieder wett.Die Deutsche Bank legt einen Euribor-Rechtstreit in den USA mit der Zahlung von 170 Millionen Dollar bei. Die vorläufige Einigung wurde am Montag mit dem US-Bezirksgericht in Manhattan erzielt.Die Vereinbarung muss noch von einem Richter genehmigt werden. Und sie ist vergleichsweise teuer: Die Banken Barclays und HSBC hatten ihren Euribor-Rechtsstreit bereits mit der Zahlung von 94 Millionen Dollar beziehungsweise 45 Millionen Dollar beendet.Der Euribor ist ein Referenzzinssatz, an ihm orientieren sich etwa die Zinsen für Kredite.Den Banken wurde vorgeworfen gemeinsam den Euribor manipuliert zu haben, um bei eigenen Positionen davon zu profitieren.BASF und Syngenta haben laut einem Bloomberg-Bericht vorläufige Gebote für Bayer-Anteile vorgelegt.Bayer muss diese Anteile aus kartellrechtlichen Gründen vor der Übernahme von Monsanto verkaufen.Dazu gehöre neben der Produktfamilie LibertyLink unter anderem das Geschäft mit Baumwollsaaten, hieß es unter Berufung auf Insider.In den USA könnten Nachahmerversionen von biotechnologisch hergestellten Medikamenten nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs künftig schneller auf den Markt kommen.Die Richter hoben das Urteil einer niedrigeren Instanz auf, das den Schweizer Pharmakonzern Novartis vorübergehend am Verkauf eines sogenannten Biosimilars gehindert hatte.Das Urteil des obersten Bundesgerichts gilt als wegweisend, weil Biotech-Nachahmerpräparate dem US-Gesundheitssystem große Einsparmöglichkeiten eröffnen.