Dax - 800 bis 1900 Punkte Gewinnspanne!

Der DAX zeigt in dieser Woche noch nicht die große Dynamik und es liegt uns weiterhin keine Bestätigung vor, dass die Welle (iv) bereits abgeschlossen wurde. Daher müssen wir weiterhin mit Kursen im Bereich von 12370 bis 12400 Punkten rechnen, bevor dies der Fall sein wird.

Können die Bären den Kurs nun unter 12096 Punkte treiben und entsprechend dort halten, sehen wir ein Hoch in Welle (iv) als bestätigt an und den Kurs auf dem Weg in den Zielbereich zwischen 11950 und 11450 Punkten. Von wo aus wir weiterhin mit einer Aufwärtsbewegung rechnen. Welche Form diese dann annehmen wird, ist noch fraglich. Im schlimmsten Fall kommt nur die Welle alt. B zustande und der Kurs würde dann in der Folge bei 12700 bis 12800 Punkten wieder gestoppt.

Auch mit der Anstiegsschwächeren Variante können wir jedoch die gewohnten 800-1000 Punkte im Dax erzielen die wir grundsätzlich anvisieren, wenn wir Positionen im deutschen Index am Markt platzieren.

Sollte unser Primärszenario eintreffen wovon wir nachwie vor ausgehen, bewegen wir uns in einem Renditebereich von 1600 bis 2000 Punkten auf der Habenseite.



