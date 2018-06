Datenwoche zum Durchatmen vor dem Notenbank-Showdown

München (www.aktiencheck.de) - Nach den Diskussionen um die politische Zukunft Italiens und der Konjunkturdatenflut in dieser Woche können zumindest Volkswirte nächste Woche etwas durchatmen, da weniger wichtige Makroveröffentlichungen anstehen, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.



Aber bereits die Woche darauf würden sowohl die FED, die EZB als auch die Bank of Japan tagen, wobei die US-Notenbank die nächste Leitzinserhöhung beschließen dürfte, während Mario Draghi Hinweise zum geplanten Ausstieg aus den EZB-Anleihekäufen geben könnte.



Kommende Woche liege der Fokus in Euroland auf den Produzentenpreisen für April am Montag. Tags darauf würden die Einzelhandelsumsätze für denselben Monat folgen, bevor am Donnerstag noch das finale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal anstehe. Dagegen würden sich die Blicke in Deutschland vorrangig am Donnerstag auf die Auftragseingänge der Industrie im April sowie am Freitag auf die Handelsbilanz und die Industrieproduktion, beide ebenfalls für April, richten.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

In den USA stünden die Auftragseingänge bereits am Montag an, bevor am Dienstag der Stimmungsbericht des Institute for Supply Management (ISM) für den Dienstleistungssektor für Mai und am Mittwoch die April-Handelsbilanz veröffentlicht würden. Daneben stünden nicht nur in Europa und Amerika, sondern auch in Asien einige - teils finale - Einkaufsmanagerstimmungsdaten für Mai an. In Japan würden am Freitag detaillierte Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt von Januar bis März erscheinen. In China würden zum Wochenausklang die Handelsbilanz sowie Produzenten- und Verbraucherpreistrends im Mai bekannt gegeben.Zitate Robert Greil, Chefstratege Merck Finck Privatbankiers:"Die nächste Woche anstehenden Auftragseingangszahlen werden beiderseits des Atlantiks zeigen, wie es um die Industrie bestellt ist.""Bei einer überschaubaren Makrodaten-Agenda dürfte in der kommenden Woche zunehmend über die Mitte Juni anstehenden wichtigen Notenbanksitzungen diskutiert werden." (0106.2018/ac/a/m)