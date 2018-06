Datenhighlight der Woche: ISM PMI Non-Manufacturing aus den USA

Hannover (aktiencheck.de) - Datenseitig gehört die kommende Woche sicherlich nicht zu den spannendsten, so die Analysten der NORD LB.



Einzig die Bekanntgabe des amerikanischen ISM PMI Non-Manufacturing steche hervor. Die Impulse dürften zunächst vielmehr von der Politik kommen. In diesem Zusammenhang seien die Entwicklungen mit den neuen Regierungen in Italien und Spanien zu nennen, mit möglichen Implikationen direkter Art für die Eurozone. Aber auch der Trumpsche Angriff auf die transatlantische Partnerschaft in Form einer seit Jahrzehnten nicht mehr zu beobachtenden Zollpolitik, die die Gefahr berge, in einem globalen Handelskrieg zu münden, halte die neben der Eurozone die gesamte Welt in Atem.









Während die Renten- und die Devisenmärkte diese Entwicklungen bereits teilweise eingepreist zu haben schienen, würden sich die Aktienmärkte noch bemerkenswert stabil halten. Erstens möchten die Kapitalmarktteilnehmer sicherlich noch die Reaktionen der betroffenen Staaten abwarten, zweitens würden aktuell nur wenige Anlagealternativen für die Investoren bleiben. Zudem würden die Wirtschaftsdaten für relativ robuste Tendenzen in der Konjunkturentwicklung sprechen. Die Frage stelle sich jedoch, ob die diplomatischen Verwerfungen - und die seien bereits zu spüren - in den kommenden Monaten die Konjunktur abbremsen würden.Am Mittwoch um 16:00 stehe das einzige Datenhighlight der Woche an. In den USA werde der ISM PMI Non-Manufacturing veröffentlicht. Nach dem ISM PMI, der am vergangenen Freitag mit gestiegenen 58,7 Punkten bekannt gegeben worden sei, würden die Analysten der NORD LB für den Indikator für den Dienstleistungssektor ebenfalls mit einer Aufhellung in Richtung von 57,5 Punkten rechnen. Damit wäre die Stimmung im für die US-Wirtschaft dominierenden Service Sektor weiterhin als ausgesprochen gut zu bezeichnen(04.06.2018/ac/a/d)