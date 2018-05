Datenflut zum Monatswechsel könnte für Bewegung sorgen

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

München (www.aktiencheck.de) - Wie um den Monatswechsel üblich, steht kommende Woche eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten an, was die Märkte neben dem Auslaufen des von Donald Trump bis 1. Juni verlängerten Ultimatums in Sachen einer möglichen Einführung von US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU beschäftigen und für Schwankungen sorgen dürfte, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick".In Amerika selbst liege der Fokus auf dem Mai-Arbeitsmarktbericht sowie dem ISM-Stimmungsbericht zum Verarbeitenden Gewerbe am Freitag. Zuvor kämen am Mittwoch die zweite Schätzung des Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal sowie tags darauf die April-Konsumausgaben und Inflationsdaten. In Euroland werde am Mittwoch das Wirtschaftsvertrauen im Mai inklusive finalem Verbrauchervertrauen veröffentlicht, bevor am Donnerstag der Arbeitsmarktbericht für April und die Inflationszahlen für Mai folgen würden. Deutschlands Arbeitsmarktbericht für Mai komme genauso wie die entsprechenden Inflationszahlen am Donnerstag. Auch andernorts stünden Stimmungsdaten im Zentrum: In Großbritannien am Donnerstag für die Verbraucher sowie am Freitag für das Verarbeitende Gewerbe im Mai sowie in China diverse Einkaufsmanager-Umfrageergebnisse für Mai. Zitate Robert Greil, Chefstratege Merck Finck Privatbankiers: "Die Datenflut zum Monatswechsel könnte an den Börsen für Bewegung sorgen - insbesondere die zuletzt gerade in Europa schwächeren Einkaufsmanagerindices." "In Amerika dürften die anstehenden Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten den anziehenden Inflationstrend bestätigen." (25.05.2018/ac/a/m)