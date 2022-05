Danone: leckeres Long Setup à la française!

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Beim Konzern-Umbau soll es keine heiligen Kühe geben. Wenn die Kurslücke bei Danone hält, sieht es gut aus! Weitere Infos im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: BN ISIN: FR0000120644

Rückblick: Die Aktie des französischen Lebensmittelkonzerns liegt mit einem Minus von rund 5 Prozent im Halbjahresvergleich. Mit dem Gap Up vom 19. auf 20. April konnte das Wertpapier aber Boden gutmachen und notiert nun nach einem Rücksetzer vom neuen Pivot-Hoch an der zuvor genannten Kurslücke. Der 50er-EMA wurde nur kurz touchiert, der Schlusskurs lag aber darüber.

Chart vom 10.05.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 54.79 EUR





Meine Expertenmeinung zu BN:

Meinung: Das Management hat erkannt, dass ein Konzernumbau erforderlich ist, um das Unternehmen wieder in die Erfolgsspur zu führen. Dabei soll es – so der neue Boss Antoine de Saint-Affrique – „keine heiligen Kühe geben“. Offenbar wird diese Maxime von der Börse honoriert, so dass sich die Aktie bei der allegmeinen Marktschwäche der letzten Wochen recht stabil halten konnte.

Mögliches Setup:

Setup: Wir orientieren uns an der letzten Tageskerze und setzen den Trigger knapp darüber und dem Stopp Loss unter dem Tief vom 25. April. Das Kursziel liegt beim bereits genannten Pivot-Hoch vom 3. Mai. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BN.

Veröffentlichungsdatum: 10.05.2022

