Danone: Volltreffer + 138%! Widerstand und Kaufsignal geschafft! Neue Trading-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Am 15. Mai 2019 hatten wir getitelt: „Danone: Aufwärtstrend könnte sich in Kürze fortsetzen!“ Zu diesem Zeitpunkt stand die Aktie bei 70,06 Euro. Das sind immerhin rund 15% Aktien-Gewinn bisher. Ausgehend von unserem Einstiegskurs hat das zusätzlich vorgeschlagene Zertifikat für diese Trading-Idee bereits 138 Prozent zugelegt. Aber auch für diejenigen, die zu dieser Zeit noch nicht an den Wiederaufstieg der Danone-Aktie geglaubt hatten, haben wir am 08. Juli noch einmal nachgefasst. Das war der Titel: „Danone: Volltreffer mit bis zu + 76% Zertifikategewinn! Erneuter Long-Einstieg möglich!“ Den Abonnenten hatten wir am gleichen Tag einen Einstiegskurs für Nachzügler genannt und dazu ein Zertifikat mit einem stärkeren Hebel vorgeschlagen und auch dieser Trade lag am Freitag mit knapp 100 Prozent vorn. Sie sehen, dass auch diejenigen, die als Nachzügler erst am 08. Juli eingestiegen waren, noch einen satten Gewinn erzielen konnten.

Danone hat am Freitag ein neues Allzeithoch markiert und die 80-Euro-Marke könnte die nächste Prüfung für die Danone-Aktie werden. Charttechnisch sieht es gut aus, denn die Aktie hatte in den letzten Tagen die Unterstützung bei 76,00 Euro getestet und prallte nach oben ab. Von welchem Einstiegskurs wir bei Aktien ausgehen würden und welches Hebel-Produkt für einen Trade nach unserer Meinung geeignet erscheint, erfahren Sie, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.

Wenn Sie es noch nicht gemerkt haben sollten, aber das ist einer der großen Unterschiede von RuMaS im Vergleich zu anderen Börsendiensten. Wir benennen konkrete Chancen im Vorfeld und liefern im Express-Service dazu unsere Einstiegskurse.