Danone: Volltreffer + 115% Zertifikategewinn! Gute Zahlen brachten den Kurssprung!

Unsere Handelsidee von Mitte Mai dieses Jahres ist hervorragend aufgegangen. Der geplante Einstiegspreis lag bei 70,50 Euro. Nachdem dieser erreicht wurde, setzte sich der starke Aufwärtstrend wie erhofft weiter fort. Bis dato stieg der Preis ohne größere Korrekturen in Richtung Norden. Erst in der vergangenen Handelswoche wurde so ein neues Hoch bei 79,10 Euro ausgebildet. Am 08. Juli hatten wir im RuMaS Express-Service zuletzt wieder auf Danone geschaut und getitelt: „Danone: Volltreffer mit bis zu + 76% Zertifikategewinn! Erneuter Long-Einstieg möglich!“

Auch der im RuMaS Express-Service vom 08. Juli genannte Einstiegskurs für Nachzügler hat noch gepasst. Für diesen Trade hatten wir ein Zertifikat mit einem stärkeren Hebel vorgeschlagen und dieser Trade lag zum Handelsende am Freitag mit 32,10% vorn. Wenn Sie unserem ersten Trading-Tipp vertraut haben und den Trade mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat umgesetzt hatten, können Sie jetzt auf einen Gewinn von knapp 115% schauen. Der Widerstand und das Allzeithoch wurden geschafft! Jetzt heißt es gut aufpassen und den Gewinn weit in der Gewinnzone absichern!

RuMaS Express-Service: Maximum Aktien- und Hebel-Zertifikate-Tipps!

