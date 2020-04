Danone – mit Basiskonsum durch die Krise?

Wer nach krisenfesten Geschäftsmodellen sucht, kommt an Lebensmittelproduzenten kaum vorbei: Auf dem Menü der Anleger steht damit auch der französische Danone-Konzern, Weltmarktführer bei Molkereiprodukten, Nummer 2 weltweit bei Babynahrung und abgefülltem Wasser sowie Europas Nummer 1 für medizinische Ernährung. Vom Tief bei gut 50 Euro am 16.3.20 konnte sich die Danone-Aktie (FR0000120644) bereits deutlich erholen, aktuell werden 64 Euro gezahlt. Wer sich in diesem defensiven Titel konservativ positionieren will, kann von den aktuellen Volatilitäten profitieren.

Szenario: Danone Mitte Juni über 64 Euro

Anleger, die bis Jahresmitte zumindest von einer Seitwärtsbewegung ausgehen, können Ihre Erwartung mit einem Discount-Zertifikat der HypoVereinsbank umsetzen: Das Produkt mit der ISIN DE000HX4CRD9 bietet bei einem Preis von 61,17 Euro einen Ertrag von 2,83 Euro oder 28,6 Prozent p.a. von, sofern die Aktie am 19.6.112020 über dem Cap von 64 Euro schließt. Puffer 3 Prozent.

Szenario: Danone Mitte September über 60 Euro

Defensivere Anleger können mit dem Discount-Zertifikat DE000CL8H291 der Société Générale von einem gut 10-prozentigen Puffer profitieren: Sofern die Aktie am Bewertungstag (18.9.20) auf oder über dem Cap von 60 Euro schließt, erzielen sie bei einem Kaufpreis von 57,14 Euro eine Rendite von 2,86 Euro oder 12,1 Prozent p.a.

Szenario: Danone Mitte Dezember über 56 Euro – für Zinssammler

Wer Wert auf planbares Zinseinkommen legt, könnte auf die Aktienanleihe der HypoVereinsbank setzen: Das Produkt mit der ISIN DE000HX6SKV7 ist mit einem Basispreis von 56 Euro ausgestattet und bietet somit einen Puffer von über 11 Prozent. Es zahlt unabhängig von der Wertentwicklung der Aktie bei Fälligkeit (29.12.20) einen Kupon von 4,7 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari (aktueller Kurs 99,02 Prozent) errechnet sich eine Seitwärts- und Maximalrendite von 6,26 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag (18.12.20) zumindest auf Höhe des Basispreises schließt.

ZertifikateReport-Fazit: Wer auf dem aktuellen Niveau das Direktinvestment in die Danone-Aktie scheut, könnte sich mit den Discountern und der Aktienanleihe die Chance auf eine attraktive Seitwärtsrendite sichern – über die Wahl des Caps / Basispreises entscheiden die persönliche Markteinschätzung und die individuelle Risikobereitschaft.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Danone-Aktien oder von Anlageprodukten auf Danone-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen