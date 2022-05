Danaher (Ticker DHR, ISIN US2358511028) ist ein international agierender Mischkonzern aus den USA, der mit einer Marktkapitalisierung von über 184 Mrd. US-Dollar zum S&P 100 zählt. Das Konglomerat umfasst mehr als 400 Unternehmen, größtenteils in den USA und Europa, die mehr als 71.000 Mitarbeiter beschäftigen. Sie erforschen, fertigen und vermarkten Technologie für den B2B-Einsatz in Industrie, Handel sowie in der Medizin-, Biotech- und Life-Science-Branche. Danaher akquiriert (ähnlich wie Warren Buffet, doch weitaus weniger bekannt), um langfristige Synergien zu heben. Die Unternehmen werden strikt ökonomisch ausgerichtet, weshalb Danaher auch kontrovers diskutiert wird. Die langfristige Wertentwicklung übertrifft den S&P 500 und sogar Berkshire Hathaway: Auf 20 Jahre liegt die Outperformance gute 7x bzw. 4x höher.

Discount-Strategie mit 8 Prozent Puffer (September)

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PD30683 bringt einen Sicherheitspuffer von 8,1 Prozent und bietet bei einem Preis von 216,79 Euro und konstanten Wechselkursen eine Rendite von 16,31 Euro oder 22,6 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 16.9.22 zumindest Danaher: defensiver Einstieg mit Discount-Strategien auf Höhe des Caps von 250 US-Dollar schließt (Barausgleich in allen Szenarien).

Discount-Strategie mit 12 Prozent Puffer (Dezember)

12,2 Prozent Puffer gibt’s von der HVB unter der ISIN DE000HB36W36 für 20,72 Euro (Bezugsverhältnis 0,1): Die Rendite beträgt hier 1,66 Euro oder 13,7 Prozent p.a., wenn die Aktie am 16.12.22 über dem Cap von 240 US-Dollar notiert. Barausgleich bei Fälligkeit.

Discount-Strategie mit 20 Prozent Puffer (März)

Wer sich für einen Marktrücksetzer wappnen möchte, bekommt beim Discounter der BNP Paribas mit der ISIN DE000PD307L5 einen Sicherheitspuffer von knapp 20 Prozent und erwirtschaftet im Fall eines Schlusskurses oberhalb von 220 US-Dollar am Bewertungstag 17.3.23 eine maximale Rendite von ca. 16,27 Euro oder 10,4 Prozent p.a. Auch hier Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Anlegern, die im aktuellen Marktumfeld ein Direktinvestment scheuen, bieten die Discount-Zertifikate die Möglichkeit zum defensiven Einstieg mit der Chance auf zweistellige jährliche Renditen bereits im Fall einer Seitwärtsbewegung der Aktie. Ein Wechselkursrisiko, das in der Aufwertung des Euro besteht, ist in die Investitionsentscheidung einzubeziehen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Danaher-Aktien oder von Anlageprodukten auf Danaher-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen