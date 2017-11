Daimler zieht auf die Überholspur

Seit Jahresbeginn kann sich Daimler im Vergleich zu VW und BMW knapp auf den zweiten Platz im DAX-Autorennen retten. Dabei ist die Performance erst seit kurzem wieder im grünen Bereich. Mit den jüngsten Quartalszahlen konnte man die Investoren jedoch zufriedenstellen. Die Vergangenheit überschattet dennoch Daimlers künftige Herausforderungen. In unserer Produktübersicht finden Sie einen OS-Callund einen Discount-Callauf Daimler.

Auf das höchste Niveau seit Mitte Mai ist die Daimler-Aktie geklettert: Die jüngsten Quartalszahlen haben gezeigt, dass sich das operative Geschäft des weltgrößten Premiumherstellers weiterhin gut entwickelt. So war der Absatz von Mercedes-Benz Pkw um knapp acht Prozent auf 573.000 Fahrzeuge gestiegen. Allerdings führten Kosten von insgesamt etwas mehr als 500 Mio. Euro für Nachbesserungen bei Dieselautos und für Rückrufe wegen möglicherweise defekten Kabeln an der Lenksäule dazu, dass der Gewinn vor Zinsen und Steuern um 14 Prozent auf 3,46 Mrd. Euro gesunken ist. Wenig überrascht waren Investoren zudem, dass Daimler angekündigt hat, im Verdacht um ein mögliches Auto-Kartell bei der EU einen Antrag auf Kronzeugenregelung gestellt zu haben. Bei der EU-Kommission läuft eine Voruntersuchung, ob sich die deutschen Autohersteller Volkswagen, BMW und Daimler unzulässig abgesprochen haben. Daimler ist zudem so wie VW im Visier der Staatsanwaltschaft, die wegen des Betrugsverdachts mit Diesel-Abgaswerten ermittelt.

Hohe Investitionen

Daimler-Chef Dieter Zetsche nutzt die guten Geschäfte, um den Konzern weiter in Richtung Elektromobilität umzubauen. Zuletzt hat der Konzern eine Investition von einer Mrd. Dollar in den USA angekündigt. Damit sollen im US-Werk Tuscaloosa, im Bundesstaat Alabama, ab Anfang des kommenden Jahrzehnts auch vollständig batteriebetriebene Fahrzeuge herstellt werden. Bislang werden dort die SUV-Modelle GLE, GLS und GLE Coupé produziert. Wegen der hohen Investitionen in Elektromobilität und in selbstfahrende Autos sollen die Sachinvestitionen bei Mercedes-Benz Pkw im Zeitraum 2017 bis 2018 auf insgesamt 10,5 Milliarden Euro steigen, gegenüber 4,1 Milliarden für 2016. Im gleichen Zeitraum legen die Ausgaben für Forschung & Entwicklung auf 12,2 Milliarden zu, gegenüber 5,7 Milliarden für 2016.

Margenrückgang droht

Elektroautos hätten allerdings zumindest am Anfang eine deutlich geringere Gewinnmarge als die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, warnte Frank Lindenberg, der Finanzchef der Sparte Mercedes-Benz Pkw im September. „Wir streben immer noch zehn Prozent Umsatzrendite an“, sagte er. Doch das Unternehmen müsse sich für eine Übergangsphase auf einen Korridor von acht bis zehn Prozent bei der operativen Marge einstellen. Im dritten Quartal war sie wegen der Belastungen auf 9,2 Prozent gesunken.

Trotz des jüngsten Kursanstiegs liegt das 2018er-KGV von Daimler bei lediglich 7,7. Damit ist die Aktie die am drittniedrigsten bewertete im DAX, was zeigt, wie skeptisch Investoren die Gewinnperspektiven einschätzen. Analysten sagen voraus, dass der Gewinn je Aktie im Jahr 2018 leicht sinken soll auf 8,94 Euro und 2019 stagnieren soll. Die nächsten Monate werden zeigen, ob das Papier trotz dieser Aussichten nach oben ausbrechen kann.