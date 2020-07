Daimler will das Auto neu erfinden

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der Stuttgarter Traditionskonzern durchlebt schwere Zeiten. An Schlüsseltechnologien wie E-Mobilität und autonomes Fahren soll dennoch nicht gespart werden. Das könnte sich langfristig auszahlen.

Es ist nicht noch gar nicht so lange her, da hat Daimler ganz selbstbewusst die „zweite Erfindung des Automobils“ angekündigt.1 Im Frühjahr 2015 war das. Also zu einer Zeit, in der die Welt für Daimler und die anderen deutschen Autokonzerne noch weitgehend in Ordnung war. Der Ruf war noch nicht durch den Abgasskandal beschädigt und E-Auto-Pioniere wie Tesla wurden noch als Träumer belächelt.

Droht eine Machtverschiebung?

Die Zeiten haben sich geändert. Heute ist Tesla mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 230 Milliarden Euro an der Börse fast sechsmal so viel wert wie der schwäbische Traditionskonzern mit seiner über 130 Jahre langen Erfahrung im Autobau. Droht etwa eine dauerhafte Verschiebung der Machtverhältnisse? Die gute Nachricht ist: In Stuttgart scheint man mittlerweile die enormen Chancen, die sich durch die Zukunftsbereiche E-Mobilität, Vernetzung und autonomes Fahren ergeben, erkannt zu haben. „Ich denke, wir sind uns einig: Die jüngsten Ergebnisse – auch schon vor Corona – werden diesem stolzen Unternehmen nicht gerecht“, räumte Vorstandschef Ola Källenius jüngst auf der virtuellen Hauptversammlung ein. „Daimler kann mehr. Und wir sind entschlossen zu liefern“, versprach er den „zugeschalteten“ Aktionären (Quelle: dpa-AFX vom 8. Juli 2020).

Steiniger Weg für Daimler

Geht die Strategie auf, dann könnte Daimler tatsächlich das gelingen, was der Konzern bereits im Jahr 2015 versprach: Die „zweite Erfindung des Automobils“. Doch noch ist es nicht so weit. Der Weg zurück in die Erfolgsspur ist steinig. Aufgrund der COVID-19-Pandemie hatte Daimler im März und April den Großteil seiner Produktion sowie die Arbeit an zahlreichen Standorten für einige Wochen unterbrochen und Kurzarbeit angekündigt. Daimler-Chef Källenius reagierte auf den Corona-Schock mit raschen Maßnahmen zur Kostensenkung und Erhaltung der Liquidität. Auf der Hauptversammlung machte der Schwede aber auch klar, dass weitere Einschnitte notwendig seien, um den Autohersteller auf mehr Effizienz und Rendite zu trimmen. An dem Ziel, die gesamte Neuwagenflotte bis 2039 CO2-neutral zu machen, wird indes aber nicht gerüttelt. Das stellte Källenius auf der Hauptversammlung noch einmal klar.

Langfristig einen Blick wert

Spannend wird es bei Daimler am 23. Juli 2020. Dann veröffentlicht der Konzern die Zahlen zum zweiten Quartal. Es ist davon auszugehen, dass Umsatz und Profit erneut deutlich gelitten haben. Kurzfristig könnte das den Aktienkurs noch einmal stark ins Schwanken bringen. Auf mittlere und längere Sicht bietet der Titel aber auch interessante Chancen. Denn ein Blick auf den Analystenkonsens zeigt, dass die Experten bereits im nächsten Jahr eine Normalisierung beim Umsatz erwarten und im Folgejahr (2022) das Vorkrisenniveau überschritten sein soll (Quelle: Refinitiv, 09.07.2020). Sollte sich dieser Trend bestätigen, könnte das der Aktie Auftrieb geben.

