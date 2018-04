Daimler: Die wichtigste Woche in diesem Jahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

In der letzten Handelswoche gewinnt die Aktie von Daimler magere 0,8 Prozent hinzu und kann sich so nur leicht von den neuen Jahrestiefs erholen, die am 25. April mit 63,78 EUR erreicht wurden. Weder die aktuellen Quartalszahlen, bei denen der Autokonzern angab trotz Gewinneinbruch mehr verdient zu haben, noch aktuelle Kursziele von Großbanken, die zum Teil 34 Prozent über dem aktuellen Kurs liegen, können Anleger hinterm Ofen vorlocken. Warum die letzte Handelswoche wohl dennoch die wichtigste in diesem Jahr war, lesen Sie im Folgenden.

Charttechnisch ist die Sache recht einfach. Im großen Bild auf Wochenbasis befindet sich Daimler seit Juli 2016 bzw. ab dem Test der 50 EUR Marke in einer Aufwärtsbewegung, die mittlerweile den Charakter eines steigenden Keils angenommen hat. Genau an der unteren Keillinie gab es nun jüngst - nach einem kleinen Fehlausbruch - eine bullische Reaktion in Form eines Wochenreversals.

Sell in May? Oder kauf im Mai und bleib dabei?

Dieses impliziert, dass der Aufwärtstrend jetzt wohl wieder aufgenommen wird. Die Aktie von Daimler hat also die Chance ab jetzt wieder deutlich zu steigen. Dreh- und Angelpunkt ist jedoch das eingangs genannte Tief, das ab jetzt nicht mehr unterschritten werden sollte.

Hält es, können sich Anleger die obere rote Keillinie als Kursziel vormerken, die bei ca. 79 EUR verläuft und zudem mit dem dort sitzenden langfristigen Widerstand aus dem Jahre 2007 harmoniert.

