Daimler: weiter an der unteren Begrenzung!

Die Aktie des Automobilgiganten Daimler mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, notiert weiter an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals (Tageschart). Die Aktie sollte hier wieder nach unten abdrehen und das nach unten noch offene Gap schließen. Ein Anstieg in den alten Aufwärtstrendkanal hinein sollte solange ausbleiben, wie der DAX nicht über den Widerstand bei 12.500 Punkten anteigen kann.

Trading-Strategie:

1. Short-Position am Widerstand bei 69,00 Euro eröffnet. Stopp bei 70,00 Euro auf Einstand nachziehen. Kursziel bei 66,50 Euro.

Anmerkungen:Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Daimler (Tageschart in Euro):



Widerstände: 69,00 / 70,00 / 71,00 Euro

Unterstützungen: 68,00 / 66,00 Euro