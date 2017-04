Daimler: Das wäre der Urknall

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Aktie von Daimler hat sich noch nicht aus der im Januar gestartetenKonsolidierung lösen können, der Dividendenabschlag sorgte zuletzt füreinen optischen Rückschlag. Das Management demonstriert aber Zuversicht,operative Erfolge könnten letztlich für den Durchbruch sorgen. DaimlersAbsatz läuft auf Hochtouren, das erste Quartal wird neue Rekordebringen. Einige Analysten erwarten daher, dass das Unternehmen imJahresverlauf die vorsichtige Prognose, die nur leichtes Wachstumvorsieht, etwas offensiver formulieren wird. Diese Sicht vertrittbeispielsweise die Deutsche Bank, die der Aktie von Daimler daherPotenzial bis 90 Euro zubilligt.Zahlreiche andere Analysten sind indes skeptischer. Vor allem die Sorgevor einem abflauenden Automobilzyklus dämpft die Stimmung, zudem hatauch Daimler Probleme mit den Diesel-Abgaswerten. Trotz einer günstigenBewertung - das Konsens-KGV liegt derzeit bei 8 - wird die Aktie dahervon einer knappen Mehrheit der Analysten nicht als Kauf gesehen.Allerdings erinnert die Angst vor dem Automobilzyklus an dieKonjunkturskepsis der Börsianer. Die Sorgen vor dem nächsten Abschwungsind schon lange präsent, passiert ist aber nichts. So kann es auch beiDaimler kommen. Sollte sich in den nächsten Monaten zeigen, dass derSchwung nicht nachlässt, könnte die Aktie vor einer Neubewertung stehen.Und auch charttechnisch ist die Lage hochinteressant. Wenn der Titel denSprung über die Marke von 73,20 Euro schafft, wäre das ein großesKaufsignal.