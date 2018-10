Daimler – unglaublich absurdes Kursziel

Bei Daimler sehen wir auf dem Kurs von rund 50 Euro gute Chancen und empfehlen gegen den Trend Discount-Callsund Bonuspapieresowie einen 3er-Hebel Turbo Bull (). Man muss gegen den Trend Geld verdienen, nicht mit der Masse schwimmen und hinterherlaufen. Beispiel gefällig? Na gut! Im Herbst 2017 sagte die DZ Bank bei Daimler “kaufen” – bei einem Kurs von rund 75 Euro. Man hatte den fairen Wert für Daimler nach Zahlen auf 70 Euro gestellt, die Einstufung auf “Kaufen” belassen. Jetzt – ein Jahr später und 25! Euro drunter sagt man “verkaufen”. Nun hat…

….die DZ Bank den fairen Wert für Daimler nach einer Gewinnwarnung von 49 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf “gestellt”. Nach dieser sehe er sich in seiner vorsichtigen Haltung bestätigt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Stimmung für die Aktie des Autoherstellers werde unverändert von den Themen Diesel, neue Abgastests und internationale Handelskonflikte dominiert. Ähnlich sieht es bei vielen Analysten bei Lufthansa, Infineon oder Bayer aus. Oben stand kaufen, jetzt, 30-40 Prozent drunter, glaubt man an verkaufen. Dann macht mal…

