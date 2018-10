Daimler und die große Chance

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Bei Daimler hat sich das Chance-Risiko-Verhältnis aus unserer Sicht gegenüber dem Verhältnis im Januar von 20:80 gedreht und liegt unsere Meinung nach gerade bei 80:20. Daher genau die richtige Zeit, um die Chance zu ergreifen und zum schönen Bonusmit Abgeld und Puffer bis 42 Euro zuzugreifen. Auch die Analysten der Deutschen Bank sehen noch Potenzial bei Daimler und belassen die Aktie auf “Buy” mit einem Kursziel von 80 Euro, deutlich oberhalb des aktuellen Kurses. Grund für diese Einschätzung ist die aktuell schlechte Bewertung. Die Performance auf bereinigter Basis sei solide und der Autobauer auf einem guten Weg.

Ergänzend stellen wir Ihnen die Einschätzung der VP Bank zum ifo-Geschäftsklimaindex vor, der im Oktober von 103.7 auf 102.8 gefallen ist:

Das konjunkturelle Bild wird klarer. Die deutsche Wirtschaft schlittert in eine Schwächephase. Die Handelsstreitigkeiten, die schwierigen Brexit-Verhandlungen und Sorgen um die italienischen Staatsfinanzen verunsichern die sensible Unternehmerseele. Geplante Investitionen werden vielerorts deshalb vorerst zurückgestellt. Eine nachgebende Investitionsbereitschaft erweist sich aber als zusätzlicher konjunktureller Bremsklotz. Zu allem Überfluss kommen mit dem Dieselskandal und den noch immer fehlenden Autozulassungen nach dem neuen WLTP-Testzyklus hausgemachte Belastungen hinzu. Es ist also kein Wunder, dass der ifo-Geschäftsklimaindex weiter zur Schwäche neigt. Der Index für die weiteren Geschäftsaussichten sinkt im Oktober sogar erneut unter die Marke von 100 und macht deutlich, dass die konjunkturelle Schwächephase auch noch etwas länger anhalten wird.

Günstig handeln können Sie bei der Online-Börse der Börse München: gettex. Hier finden Anleger mit ca. 100.000 Wertpapieren aus aller Welt das breite Produktspektrum einer echten Börse – ohne Entgelte und ohne Courtage.

Im Verarbeitenden Gewerbe springt die Konjunkturampel von grün auf orange. Stabilisierend wirkt hingegen der private Konsum und vor allem die gut laufende Bauwirtschaft. Vorausschauend gilt: Es ist noch nicht aller Tage Abend. Schlägt etwa Donald Trump nach den US-Kongresswahlen versöhnlichere Töne an und kommt es gar zu einer Lösung mit China und der EU, würde die Konjunkturzuversicht davon profitieren. Im Falle der Brexit-Verhandlungen bedarf es einer raschen Klarheit. Ob harter Brexit oder weicher Brexit – die Industrie möchte nun vor allem eine klare Entscheidung, um mit ihren Planungen fortfahren zu können.

Quelle: VP Bank, eigene Recherche