Daimler und Covestro mit 2,5%-Chance und 20% Schutz

Die Landesbank Baden-Württemberg bietet in regelmäßigen Abständen Duo Rendite-Anleihen auf Aktien zur Zeichnung an. Mit diesen Finanzinstrumenten können Anleger in der wahrscheinlich noch länger anhaltenden Nullzinsphase mit möglichst geringem Risiko zu Renditen oberhalb der Inflationsrate gelangen. Bei Duo Rendite-Express-Anleihen handelt es sich um eine Kombination aus einer festverzinslichen, kurz laufenden Anleihe und einer Express-Anleihe mit sinkenden Tilgungsschwellen.

Die neuen Duo Rendite-Anleihen mit Laufzeiten von 2,5 Jahren auf die Daimler- (ISIN: DE000LB2S7Y2) und die Covestro-Aktie (ISIN: DE000LB2S7X4) sind mit Sicherheitspuffern von 20 Prozent und Zinskupons in Höhe von 2,50 Prozent ausgestattet und können noch bis 4.9.20 gezeichnet werden. Am Beispiel der Anleihe auf die Daimler-Aktie soll die Funktionsweise dieses Anleihetyps veranschaulicht werden.

50% Rückzahlung nach 6 Monaten

Der Schlusskurs der Daimler-Aktie vom 4.9.20 wird als Startwert für die Duo Rendite-Anleihe fixiert. Bei 80 Prozent des Startwertes wird sich der Basispreis befinden. Bei einem angenommenen Daimler-Startwert von 42 Euro errechnet sich somit eine Basispreis von 33,60 Euro.

Unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie erhalten Anleger am 24.3.21 einen Zinsertrag von 2,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Außerdem wird an diesem Tag bereits die Hälfte des Kapitaleinsatzes zurückbezahlt.

Nach den verbleibenden zwei Laufzeitjahren erhalten Anleger für den nunmehr auf 500 Euro reduzierten Nennwert an den Zinszahlungstagen (24.3.22 und 24.3.23) eine Zinszahlung von 2,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Notiert die Aktie am finalen Bewertungstag (17.3.23) auf oder oberhalb des Basispreises, dann wird die Anleihe mit dem reduzierten Teilbetrag von 500 Euro zurückbezahlt. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Basispreises, dann wird die Anleihe mittels der Lieferung von Daimler-Aktien erfolgen. Die Anzahl der zu liefernden Aktien errechnet sich, indem der reduzierte Teilbetrag durch den Basispreis dividiert wird. Bei einem angenommen Basispreis von 33,60 Euro erhalten Anleger (500:33,60)=14,88096 Daimler-Aktien, wobei der Gegenwert des Bruchstückanteils gutgeschrieben wird.

ZertifikateReport-Fazit: Mit den neuen Duo-Rendite-Anleihen auf die Daimler- und die Covestro-Aktie können Anleger in den nächsten 2,5 Jahren bei einem bis zu 20-prozentigen Kursrückgang der Aktien Jahresbruttorenditen von 2,50 Prozent erwirtschaften.

Walter Kozubek