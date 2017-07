Daimler und BMW – unsere Favoriten

Eine Investition in BMW und Daimler war 2017 bisher keine gute Sache für Anleger. Tesla ist hip und Anleger kaufen lieber den teuren US-Bauer. Doch wir prognostizieren: mit satter Dividende und einem Geschäftsmodell, das jahrzehntelang bewiesen ist, werden BMW und Daimler zurückkommen und wieder entdeckt werden. Deshalb kann auch ein Memory-Papier aus Chance-Risiko-Sicht etwas Tolles sein.lautet die WKN eines Papiers, das wir Ihnen unten noch einmal präzise erklären und zeigen, wie Memorys laufen. Unsere Favoriten

Memory Papiere waren Favoriten bei uns in den letzten Jahren, vor allem auf DAX, EuroStoxx und die Banken konnten unsere Anleger abräumen. Und auch bei BMW und Daimler (SG9Y5K) ist viel drin. Der Kurs muss nur stabil bleiben und man erzielt 7,5 Prozent Kupon PLUS reichlich Kursgewinne, da das Papier weit unter 100 Euro notiert.

Weitere Memory-Express Zertifikate als Investmentidee finden Sie in unserer ISIN-Liste, zum Beispiel auf VW / Siemens SG9Y5L, auf Anglo American – Barrick Gold mit der WKN SG5486 und das Papier mit der WKN SGM97A auf Tesla.

Wer sich für andere Anlageprodukte interessiert, kann sich unsere restliche Auswahl ansehen:

Capped-Bonus:

Daimler - DM4FVH

Discount-Call:

Daimler - PR1PN1

BMW - PR1PES

Inline-Optionschein:

Daimler - HW21G5

Nun zur Funktionsweise der “Memorys”:

Bei dem Duo Memory Express-Zertifikat ist das eingesetzte Kapital bis zu einem Rückgang der zugrundeliegenden Basiswerte von BMW und Daimler am finalen Bewertungstag bis zur Memory-Barriere abgesichert (diese beträgt hier 65 Prozent des Ausgangsniveaus). Sollte allerdings der Schlusskurs von mindestens einem der beiden Basiswerte am finalen Bewertungstag unter der Memory-Barriere des Ausgangsniveaus notieren, partizipiert der Anleger eins zu eins am Verlust des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung.

Das Duo Memory Express-Zertifikat zahlt für jeden Bewertungstag an dem die Memory-Barriere nicht unterschritten wird, einen Kupon (hier: 7,5 Prozent). Liegt einer der Basiswerte unterhalb der Barriere, wird der Kupon erst einmal einbehalten. Dank des Memory-Mechanismus gehen aber nicht ausgezahlte Kupons keinesfalls verloren, sie können an einem späteren Bewertungstag nachgeholt werden, sofern die Memory-Barriere nicht unterschritten wird.

Erreichen bzw. Überschreiten beide Basiswerte das Tilgungslevel an einem Bewertungstag wird das Produkt vorzeitig zurückgezahlt und der Anleger erhält Nennwert und Kupon. Am finalen Bewertungstag muss der Schlusskurs beider Basiswerte nur auf oder über der Memory-Barriere liegen, um den Nennwert und Kupon (sowie ggf. bisher ausgefallenem Kupon) ausgezahlt zu bekommen.

Quelle: Société Générale / eigene Recherche