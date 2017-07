Daimler trotz guter Absatzzahlen unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Eine Zinserhöhung der US-Notenbank gilt unter Anlegern als ausgeschlossen. Sie erhoffen sich vielmehr aus dem Begleitkommentar Hinweise auf die weitere Geldpolitik. Die Fed hatte für 2017 insgesamt drei Schritte signalisiert. Doch Experten bezweifeln mittlerweile, dass in diesem Jahr noch ein dritter Schritt erfolgt.Die Entscheidung wird nach Börsenschluss in Europa gegen 20.00 Uhr MESZ bekanntgegeben.Daneben rollt eine neue Welle von Firmenbilanzen über Börsianer hinweg. Neben dem mit Kartell-Vorwürfen konfrontierten Autobauer Daimler stehen die überraschend starken Geschäftszahlen von Peugeot im Fokus.Daimler hat den Gewinn im zweiten Quartal nur leicht gesteigert. Das Konzernergebnis kletterte von April bis Juni um zwei Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Der Umsatz steigt um sieben Prozent auf 41,1 Milliarden Euro.Die Zahlen blieben damit leicht hinter den Markterwartungen zurück.Der Pkw-Absatz ist weiter kräftig gewachsen – um neun Prozent im abgelaufenen Quartal auf fast 600.000 Fahrzeuge. Daimler verteidigte im zweiten Quartal seine Position als größter Premiumhersteller weltweit vor BMW.Doch der Erfolg wird von Dieselbetrugs- und Kartellvorwürfen überschattet.Mitten im Führungswechsel hat der Zementriese LafargeHolcim einen Gewinnsprung hingelegt. Dank Preiserhöhungen und Kostensenkungen habe sich der Überschuss im zweiten Quartal um 22,7 Prozent erhöht auf 700 Millionen Franken.Im laufenden Jahr peilt LafargeHolcim weiterhin eine prozentual zweistellige Ergebnissteigerung an.Der bisherige Konzern-Chef Eric Olsen war über eine Affäre um Schutzgeldzahlungen im syrischen Bürgerkrieg gestolpert und hatte den Zürcher Zementriesen Mitte Juli verlassenDer Stahlhändler Klöckner & Co verliert an Schwung. Nach einem Gewinnsprung im ersten Halbjahr erwartet KlöCo für das dritte Quartal ein niedrigeres operatives Ergebnis als in den Vorquartalen. Grund sei ein “zuletzt weniger günstiges Preisumfeld” beim Stahl.In den ersten sechs Monaten erhöhte sich das Betriebsergebnis (Ebitda) um mehr als 58 Prozent auf 140 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um fast zwölf Prozent auf 3,2 Milliarden.Neue Werbeangebote haben dem zweitgrößten US-Mobilfunkanbieter zu einem Gewinnanstieg verholfen. Im abgelaufenen Quartal kletterte der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahr um 15 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar.Der weltgrößte Biotechkonzern kann mit neuen Produkten Rückgänge bei älteren Medikamenten wettmachen. Der Gewinn stieg im abgelaufenen Quartal überraschend deutlich auf 2,15 Milliarden Dollar von 1,87 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Für das Gesamtjahr hob das Unternehmen die Gewinnprognose an.Der US-Chipkonzern hat im abgelaufenen Quartal mehr verdient. Der Gewinn stieg auf 1,06 Milliarden Dollar von 819 Millionen Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum.Der US-Chipkonzern ist im abgelaufenen Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand ein Minus von 16 Millionen Dollar nach einem Plus von 69 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. DDer französische Reifenhersteller hat im ersten Halbjahr Gewinn und Umsatz gesteigert. Der Überschuss erhöhte sich um zwölf Prozent auf 863 Millionen Euro.