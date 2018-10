Daimler: Im tiefen Tal der Tränen!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Um die Krise beim schwäbischen Automobilbauer (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) tiefer zu beleuchten, genügt ein Blick auf den Chartverlauf in 2018. Ausgehend vom letzten Hoch bei 76,48 Euro am 24.01.18 bewegt sich die Notierung in einem breiten Abwärtstrendkanal nach unten. Im Tief rutschte der Kurs bis auf 48,77 Euro ab, kann sich derzeit aber innerhalb des Trendkanals wieder stabilisieren und steht heute zu Wochenbeginn bei aktuell 51,77 Euro. Ein mittelfristiges Kaufsignal sehen wir jedoch erst wieder bei Bruch des Trendkanals nach oben, bis dahin würden wir Kurserholungen eher zum Einstieg in neue Shortpositionen nutzen. Wir bleiben am Ball!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.