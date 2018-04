Daimler – steigende Dividende als Ablenkungsmanöver

Die Hauptversammlung von Daimler an diesem Donnerstag, den 5. April dürfte bei Anlegern erst einmal für Freude sorgen. Der Stuttgarter Autobauer schüttet einen Tag nach der Hauptversammlung mit 3,9 Milliarden Euro die höchste Dividendensumme der Dax-Unternehmen aus. Mit rund einem Viertel der Dividendenausschüttung aller Dax-Unternehmen hat die Automobilbranche den höchsten Anteil.

Die Dividende von Daimler steigt mit 3,65 Euro pro Aktie um rund 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach wie vor spricht das KGV der deutschen Autobauer jedoch eine andere Sprache, mit einem KGV von 6 bis 8 gegenüber dem Dax-Durchschnitt von 13, scheinen Anleger das Vertrauen noch nicht zurück gewonnen zu haben. Bei Daimler sorgt nicht nur der Dieselskandal für Unsicherheit, auch der überraschende Einstieg von Geely sorgt nach wie vor für Verwirrung bei einigen Anlegern. Neben dem Capped-Bonus TR12LS aus unserem Favoritendepot, haben wir für Anlger den Turbo-Bull PB7SAQ und den Turbo-Bear CY851T als Handwerkszeug mit in unsere Auswahl aufgenommen.

Es ist noch nicht lange her, da musste man der Daimler-Aktie eine bärische Basis unterstellen. Heute sieht die Welt hingegen schon ganz anders aus.

Um den alten Unterstützungsbereich bei 67,85 EUR herum bildete sich in der Daimler-Aktie im März ein bärisches Flaggenmuster. Innerhalb dessen bestand kurzfristig zwar eine leichte Aufwärtstendenz, das Muster selbst hatte jedoch bärischen Charakter. Erschwerend kam hinzu, dass die Kurse zuvor unter die beiden gleitenden Durchschnitte zurückfielen, womit der Trend Stück für Stück auf die Verkäuferseite wechselte.

Der Ausbruch Ende März aus der Flagge nach unten und das dann folgende neue Tief konnten folglich nicht überraschen. Erst der starke Hype am vergangenen Donnerstag dürfte den einen oder anderen Bären auf dem falschen Fuß erwischt haben. Die Kurse konnten sich nicht nur am bisherigen Tief bei 65,20 EUR stabilisieren, sondern mit dem Ausbruch über 67,37 EUR auch ein kleines Kaufsignal generieren. Dieses dürfte die Kaufwelle vom vergangenen Donnerstag zusätzlich befeuert haben. Die Bären wurden überrascht und mussten ihrerseits ihre Positionen schließen, was zu direkt weiter anziehende Notierungen geführt hat. Erst kurz vor dem nächsten Widerstandsbereich bei ca. 69,50 EUR kam die kleine Rally zum Stehen.

Ein erster Schritt ist gemacht!

Ein schöner Tag macht bekanntlich noch keinen Sommer. In Daimler aber könnten die Käufer zumindest einen ersten Schritt in diese Richtung gemacht haben. Dem müssen weitere folgen. Dazu gehört auch der Anstieg über 69,50 EUR. Gelingt dies, sind in den nächsten Tagen Gewinne in Richtung 73,23 EUR und später auch darüber hinaus möglich.

Wird das bullische Szenario favorisiert, sollten die Kurse jetzt natürlich nicht mehr auf ein neues Tief unterhalb von 65,13 EUR zurückfallen. Dies würde den aktuellen Rallyversuch unterminieren und die Bären wären zurück im Spiel. Mit diesem könnten die Kurse in Richtung 60 EUR wegbrechen.

