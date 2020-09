Daimler: Das sieht jetzt gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der Automobilmarkt bleibt aktuell weiter schwierig, insbesondere in Deutschland. Doch die Anleger richten den Blick weiter nach vorne – und Daimler zählt dabei zu den Favoriten. So richtig in Schwung kommt der deutsche Automobilmarkt nicht. Nachdem noch im Juli eine Besserung zu verzeichnen war, ist der August mit einem Rückgang bei den Zulassungen um 20 Prozent richtig mies ausgefallen. Vor allem gewerbliche Kunden haben sich mit Bestellungen zurückgehalten.



Doch die Anleger lassen sich davon nicht mehr schrecken, dem Sektor wird insgesamt Erholungspotenzial zugetraut. Das zeigt sich in der Aktie von Daimler, die ihren Aufwärtstrend in jüngster Zeit – trotz oder gerade wegen der Turbulenzen bei Techwerten – unbeirrt fortsetzen konnte. Auf Ein-Wochen-Sicht führt die Daimler-Aktie im Moment sogar das Performanceranking des DAX an und ist damit klar der Momentum-Titel der Stunde. Wir hatten schon Mitte August auf mögliches Nachholpotenzial bei Daimler hingewiesen und sehen die Aktie weiterhin als nicht ausgereizt an.