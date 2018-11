Daimler – reichlich Phantasie vorhanden

Daimler gab es in der vergangenen Woche unter 50 Euro. Damit fällt die Verlustrechnung leicht, denn das Jahreshoch liegt bei rund 75 Euro. Ein Drittel Kursverlust alleine in diesem Jahr. 2015 notierte Daimler gar über 90 Euro. Reichlich Comeback-Phantasie also, die Sie mit dem Bonusspielen. Spekulativ ist der Inlinerunser Favorit. Bullen greifen zum Turbo. Aus den USA kommt eine frische Analyse von J.P Morgan.

Die US-Bank hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen auf “Overweight” mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem über die starken Margen im Lkw-Geschäft erfreut und rechnet angesichts weiterer Einsparungen und steigender Verkäufe auch für die kommenden Quartale mit einer anziehenden Profitabilität. Für die Autos prognostiziert er hingegen für 2019 nur noch eine Marge am unteren Ende der in Aussicht gestellten Spanne von 8 bis 10 Prozent. Im vierten Quartal 2018 dürften Mercedes-Benz sogar nur 7 Prozent erreichen.

