Daimler oder Tesla – wer legt mehr zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Für den DAX sieht es bis dato nach einem positiven Handelstag aus, bis zum Mittag steigt er um 0,6% auf 13.170 Punkte. Damit notiert der deutsche Leitindex etwa in der Mitte der heutigen Handelsspanne von 13.136 bis 13.217 Punkten. Nach den diversen Geldspritzen seitens der Notenbanken und Regierungen rücken nun mit der Berichtssaison wieder zunehmend die Unternehmen in das Blickfeld der Anleger.Daimler ist am Donnerstag in Stuttgart mit einem Plus von 5,5% sowohl die meistgehandelte Aktie als auch klarer Umsatzspitzenreiter mit einem Volumen von über sieben Millionen Euro. Laut den endgültigen Zahlen machte Daimler von April bis Juni einen Verlust von rund zwei Milliarden Euro, auch der Umsatz fiel um rund 29%. Gleichzeitig soll das Sparprogramm massiv ausgeweitet werden – offenbar zum Wohlgefallen der Anleger.Begeistert scheinen die Anleger auch von Tesla zu sein: Die Aktie klettert unter hohen Umsätzen in Stuttgart bis zum Mittag um 2,7%. Gestern Abend nach Börsenschluss legte Tesla frische Zahlen vor: So ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr zwar um 5% zurück, gleichzeitig gelang jedoch das vierte Quartal in Folge ein kleiner Gewinn. Damit erfüllt Tesla nun auch die Kriterien zur Aufnahme in den S&P 500.Auch die BioNTech-Aktie findet sich heute in Stuttgart wieder unter den meistgehandelten Werten, notiert dabei aber nahezu unverändert. Inzwischen hat sich auch die US-Regierung 100 Millionen Dosen des potentiellen Impfstoffs gesichert. Zudem betonte BioNTech-Chef Sahin, dass man sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit zahlreichen anderen Ländern befinde.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.