Daimler liefert Ihnen etwas Besonderes

Sie suchen eine Aktie mit miesem Sentiment, jedoch soliden Cash-Flows, einem starken Image, einer tollen Dividende und einem niedrigen KGV? Nun, dann landen Sie vermutlich nicht bei Tesla, denn diese Aktie erfüllt alles, aber nicht die genannten Kriterien. Tesla ist im Hype, hat noch nie längerfristig Gewinne erzielt, ist extrem teuer bewertet und liefert keine Dividende. Anders als Daimler. Bei einem KGV von fünf. Unsere Wahl – steigen Sie ein in einen Turbo-Bull mit WKN. Klingt langweilig bei Hebel 3? Finden wir nicht, denn sollte sich Daimler erholen – womit wir rechnen – langt Hebel 3 allemal.Zumal Daimler wirklich etwas Besonderes liefert – Gewinne und eine starke Marke. Haben Sie mal genau angeschaut, wie ein Tesla Model 3 aussieht? Wir finden – in etwa so verlockend wie ein Rennrad aus dem Baumarkt. Tauglich für Fans, aber im Massenmarkt sehen wir Tesla noch lange nicht.

Dazu empfehlen wir auch die Reportage in der ARD vom Montag. Sehr sehenswert. Auch in Sachen Ökobilanz und Mitarbeiterführung bei Tesla. Denn ob Sie es glauben oder nicht – Teslas sind fast genauso schlimme Dreckschleudern wie der böse Diesel. Und von der Behandlung der Mitarbeiter in Bad Cannstadt kann man im tollen Silicon Valley nur träumen. Denn Gutmenschen wie Elon Musk sind irgendwie immer nur zu sich selbst gut. Zu Mitarbeitern nicht so wirklich.