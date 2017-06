Daimler: Das kann noch tiefer gehen

Daimler im Rückwärtsgang. Charttechnisch sieht das nicht mehr so gut aus. Ein Put-Optionsschein auf die Aktie von Daimler mit einem Basispreis bei 72 Euro und einer Fälligkeit im März 2018 könnte dabei von weiter fallenden Kursen überproportional profitieren. Im Update: Wirecard.

Seit Anfang des Jahres steckt die Aktie von Daimler in einer Abwärtsbewegung fest. Nach dem doppelten Hoch um 73 Euro ging es für die Notierungen abwärts. Das führte die Aktie mit dem Mercedes-Stern zuletzt erneut unter das Zwischentief von Anfang Februar um 66,50 Euro. Dort stand den Notierungen seit Ende Mai ein Widerstand im Weg, so dass sich eine zur Seite gerichtete Bewegung ergab, die auf der Unterseite bis 64,50 Euro reichte. Jedoch befindet sich die Aktie seit dem letzten deutlichen Rutsch nach unten von Ende Mai unterhalb der aktuell bei 67,07 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie. Unterschreitet die Daimler-Aktie die letzten Tiefs kann sich aufgrund fehlender Zwischenmarken das nächste Ziel erst an den Unterstützungen um 60 Euro ergeben. Allerdings müsste sich deren Tragfestigkeit erst einmal beweisen.

Scheitert diese Probe und rauschen die Notierungen in einem zudem abgabebereiten Marktumfeld nach unten durch, wäre das nächste Ziel wiederum erst am Tief von Juli letzten Jahres um 51 Euro zu finden. Zuletzt tat sich die Privatbank Berenberg im Gros neutraler und positiver Stimmen mit einer negativen Analyse hervor und wiederholte ihre Bewertung mit Verkaufen und einem Kursziel von 54 Euro. Autohersteller seien zu selbstgefällig beim Blick auf die benötigte Technologie für Elektromobiliät, meinte der zuständige Analyst und bezeichnete die Taten und strategische Verpflichtungen als mangelhaft. Bei Daimler seien zwar die hohen Investitionen positiv, doch nicht der Bezug der Batteriezellen, da der südkoreanische Partner laut Berenberg-Analyse bei der Energiedichte nicht die attraktivsten Batteriezellen am Markt biete.

Daimler (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Put-Optionsschein (WKN SE9ASE) können risikofreudige Anleger, die von einer fallenden Daimler-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 72 Euro und einer Fälligkeit am 14.03.2018 kann beispielsweise eine Rendite von 100 Prozent erzielen, wenn die Aktie spätestens bis Laufzeitende auf 54 Euro fällt. Sollte sie noch tiefer fallen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann ebenso eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag über dem Basispreis von 72 Euro notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, darf die Aktie dann unter gleichen Bedingungen höchstens bei 63 Euro (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte die Aktie nachhaltig über 66,50 Euro steigen.