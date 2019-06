Daimler – jetzt schon einsteigen?

Während der DAX sein Aprilhoch in der vergangenen Woche übertreffen konnte, stehen die Aktien der Auto-Hersteller wieder ein gutes Stück tiefer. Im April notierte die Aktie mit 58 Euro in der Nähe des 52-Wochen-Hochs bei 60,30 aus dem Sommer 2018. Nun steht die Aktie mit gut 47 Euro nur knapp über dem (Mehr)Jahrestief von 44,50 Euro. Die Gewinnwarnung am Wochenende kam also nicht aus heiterem Himmel. Wir würden derzeit nicht mit voller Kraft in die Aktie springen, aber für Anlageprodukte ist Daimler wieder interessant geworden. Wer mutig ist, nimmt einen Bonus mit 43er Barriere – WKN CQ8GXW der Citi – und kassiert bis Jahresende 25 Prozent Rendite. Defensiver ist der Bonus TR6F45 der HSBC mit 40er Barriere und Laufzeit Juni 2020. Wer es offensiv mag, greift zum Discount-Call MF93GW von Morgan Stanley mit knapp 40 Prozent Rendite bis Jahresende und einem Cap bei 45. Die Analysten von J.P Morgan bleiben bei ihrem hohen Kursziel für Daimler.

Die US-Bank hat die Einstufung für Daimler nach zurückgeschraubten Gewinnaussichten für dieses Jahr auf “Overweight” mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Angesichts erhöhter Aufwendungen für verschiedene behördliche Verfahren und Maßnahmen betreffend Dieselfahrzeuge von Mercedes-Benz habe er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im Jahr 2019 reduziert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Asumendi schloss nicht aus, dass der Autobauer im Laufe des Jahres noch weitere Rückstellungen vornehmen muss.