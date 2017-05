Daimler hat China fest im Blick

Dass China für den Stuttgarter Autobauer der wichtigste Absatzmarkt ist, wurde vor kurzem wieder sehr deutlich. Vorstandschef Dieter Zetsche stellte die neue S-Klasse auf der Shanghai Auto Show vor und rückt den chinesischen Markt damit weiter in den Fokus. Insgesamt bleibt Daimler mit guten Zahlen sehr interessant für Anleger. Wir schauen uns die Aktienanleiheetwas näher an und stellen weitere Anlageideen auf Daimler aus unserer-Liste vor.

Für das erste Quartal kann Zetsche darüber hinaus einen kräftigen Zuwachs für den gesamten Konzern verzeichnen und spricht von einem „äußerst erfolgreichen Quartal“. Neben einmaligen Sondereffekten erwies sich erneut das Automobilgeschäft – besonders der Absatz von SUV-Modellen und der neuen E-Klasse – als Zugpferd im Konzern. So stieg der Umsatz im ersten Quartal um 11 Prozent auf knapp 39 Milliarden Euro, der Konzern-Ebit verdoppelte sich sogar auf gut 4 Milliarden Euro. Aufgrund des guten Ergebnisses steigerte das Unternehmen auch seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Neben höheren Absatz- und Umsatzzahlen stellt Daimler beim Ebit einen Zuwachs von mehr als 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von knapp 13 Milliarden Euro in Aussicht. Der Aktienkurs befindet sich weiter in einer Seitwärtsbewegung nahe der 70-Euro Grenze.

Maximale Renditechance von 7,5 Prozent

Eine weitere Seitwärtsbewegung mit leicht positiver Tendenz des Aktienkurses können sich Anleger mit der Aktienanleihe PR5ZBN zu Nutze machen. Die maximale Rendite bis zum Laufzeitende im Juni 2018 beträgt 7,5 Prozent, was einer jährlichen Rendite von 7 Prozent per anno entspricht. Um die maximale Rendite zu erreichen, sollte der Basispreis der Anleihe von 66 Euro am Laufzeitende nicht unterschritten sein. Liegt der Kurs der Aktie bei Fälligkeit unter dem Basispreis, werden 15,15152 Aktien der Daimler AG geliefert, welche zusammen nicht mehr den Nennwert der Anleihe erreichen. In jedem Fall erhält der Anleger am Laufzeitende den Kupon in Höhe 6,5 Prozent.

