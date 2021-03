Daimler: Der große Gewinner!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Heute möchten wir einmal den Automobilbauer aus dem Schwabenland (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) im großen Chartbild (Wochenchart) betrachten.



Nachdem die Aktie im März 2020 bei 21,02 Euro ein "Corona-Tief" ausgebildet hatte, ging es seither deutlich nach oben! Rund 250 Prozent (!) Kursgewinn innerhalb von 12 Monaten sind für einen DAX-Konzern schon eine starke Hausnummer. Aktuell notiert Daimler bei 72 Euro und die Trendpfeile zeigen weiter nach oben! Fazit: Dranbleiben und aufgelaufene Gewinne mittels StopLoss absichern!





Daimler Wochenchart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.