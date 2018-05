Daimler gibt ein großes Rätsel auf

Warum kommt Daimler nicht so richtig in die Gänge? Egmond analysierte dies jüngst in der Finanzmarktrunde , für die Sie sich jede Woche Mittwoch registrieren können und dann einfach um 18 Uhr einschalten. Jüngst hatten wir Ihnen einen Tag vor den Quartalszahlen Tesla und Adidas dort zum Short empfohlen – wer dabei war, hatte monetär eine Menge Spaß mit uns -Aufzeichnung hier . Doch zurück zum Daimler: Wir empfehlen gegenwärtig den Discount-Callund das Bonuspapierauf Daimler. Tendenz – seitwärts. Denn die Aktie kommt nicht vom Fleck und hat eine Abschwächung der Weltkonjunktur im Gepäck für die kommenden Jahre.Von der DZ Bank halten wir bei der Analyse deutscher Aktien sehr viel. Dort sagt man, dass der fairen Wert für Daimler nach Zahlen von 71 auf 68 Euro gesunken ist – eine Halteposition. Der Autobauer habe im ersten Quartal etwas schwächer als erwartet abgeschnitten, aber den Ausblick angehoben, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie.

Wegen der Unsicherheiten beim Thema Diesel bleibe er trotz der günstigen Bewertung der Aktie und der attraktiven Dividendenrendite bei seiner neutralen Anlageempfehlung. Der neue faire Wert trage auch der jüngsten Dividendenzahlung Rechnung.

Wie also mag Daimler nach vorne kommen? Wir glauben – erst nach einer Pause, die sich bis ins Jahr 2019 erstrecken könnte. Vor allem wenn man wie wir davon ausgeht, dass der Markt noch einmal insgesamt einen spürbaren Rücksetzer erleben wird, dann könnte auch Daimler sich an der 70er-Marke schwertun und das große Rätsel noch eine Zeit für die Lösung benötigen. Übrigens – auch unser Bonus TR12LS kaufen Sie natürlich gerne weiterhin. Es liegt im Favoritendepot 5 Prozent vorn.