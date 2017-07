Daimler – ein fast euphorisches Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

35 Prozent Kursplus bei Daimler – wer daran glaubt schaut sich unseren3er-Hebel an auf der Long-Seite oder auch Bonusse und Discount-Calls.Denn in Sachen KGV sind die Autobauer spottbillig – Stand jetztwohlgemerkt. Goldman hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen von 81 auf80 Euro gesenkt und die Einstufung auf “Neutral” belassen. DasNutzfahrzeuggeschäft sei besser verlaufen als erwartet, die Pkw-SparteMercedes hingegen habe etwas enttäuscht. Insgesamt seien der operativeGewinn und der Cashflow solide. Letzterer habe auch davon profitiert,dass das chinesische Joint Venture wieder eine Dividende zahle. UnsereAnalyse? Egmond Haidt hat aufgeschrieben, was Positiv ist. Bitte sehr.