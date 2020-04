Daimler erneut im Blickfeld der Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Mit Daimler stand am Donnerstag erneut die Aktie eines Autobauers im Fokus der Stuttgarter Anleger, diese kletterte bis zum Mittag um rund 2,1 Prozent. In den letzten Tagen forderten Teile der Autoindustriestaatliche Anreize für Autokäufer, ähnlich der Abwrackprämie vor gut zehn Jahren. Damit erhoffen sich Daimler, Volkswagen und BMW, den Weg aus der Krise zu finden. Bei Daimler rückt zudem die Bekanntgabe der Quartalszahlen näher: Am 29. April berichtet Daimler über die Geschäfte im ersten Quartal des Jahres. EUWAX

