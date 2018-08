Daimler emittiert neue Fremdwährungsanleihe in AUD

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Seit dem 7. August ist an der Börse Stuttgart eine neue Fremdwährungsanleihe der Daimler AG handelbar. Der Bond mit der WKN A194G2 ist in Australischen Dollar (AUD) begeben, der Kauf und Verkauf kann in Stuttgart in Euro erfolgen.

Das Emissionsvolumen beträgt 100 Millionen AUD, die kleinste handelbare Einheit sind 2.000 AUD - umgerechnet entspricht das derzeit ca. 1277 Euro. Die Anleihe ist mit 2,750 Prozent jährlich verzinst und wird zum 10.08.2021 zurückbezahlt.