Daimler bringt Benchmark-Anleihe an den Markt

Der Autobauer Daimler hat am Donnerstag eine neue Anleihe (WKN: A2GSLY) im Volumen von 1 Milliarde Euro an den Markt gebracht. Der Bond mit einer Laufzeit bis November 2027 ist mit einem Kupon von 1,00 Prozent ausgestattet und kann zu einer Stückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. Moody’s bewertet das Papier mit A2. Aktuell notiert der Bond bei 99,10, was einer Rendite von 1,10 Prozent entspricht.