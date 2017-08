Daimler bis Euro – Depotaktionen

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

40 Prozent Gewinn steht in unserem Favoritendepot einem großem Verlust im Inliner auf Euro-Dollar gegenüber – so das Fazit des Juli 2017. Beim Euro wurden wir auf dem falschen Fuß erwischt, tauschen darüber hinaus die Discount-Puts der BNP aus – siehe. Insgesamt zeigen die Charts jedoch, dass wir mit unserem Depots noch immer weit vor dem DAX liegen, speziell unsere Puffer mittels DAX-Inlinern, Puts und hohem Cash trugen dazu bei. Dies reduzieren wir nun etwas und werden einen mini-Tick offensiver um 12.100 Zähler. Auf die US-Märkte wagen wir long dagegen nichts, bei Öl spielen unsere Inliner wie auch 2016 und 2015 mal wieder ihre Vorzüge aus. Mehr zu den Aktionen erfahren Sie wie immer auch in den Webinaren

Übrigens – wir haben die ISIN-Liste mit dem gesamten Team auf das zweite Halbjahr 2017 eingestellt. Von HEBELPAPIEREN auf alle gängigen Basiswerte bis Anlagezertifkate haben wir Ihnen die größte handverlesene AUSWAHL zusammengestellt, die Sie im Bereich von Börsenbriefen und Portalen wohl finden. Schauen Sie gerne rein und blättern Sie gerne die Auswahl nach unten, es ist von Daimler über Öl bis Euro und Pfund, über Bund-Future bis EuroStoxx-Outperformer und natürlich viele Puts auf US-Indizes alles dabei.