Daimler bis Amazon - Kosten sparen lohnt sich

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Gewinn des Kaufmanns liegt im Einkauf. Eine Binsenweisheit – doch gerade in Nullzinszeiten, in denen viele Anleger Papiere mit Renditeziel von 4 bis 6 Prozent kaufen, also zur Vermeidung von Inflationsverlusten, muss man auf die Gebühren achten. Gettex hat diese sogar ganz abgeschafft, man handelt dort die Partnerpapiere der Hypovereinsbank ohne Maklercourtage und Börsenentgelt. Dies ist ein klarer Mehrwert für Kunden im Vergleich zu den “Einkaufspreisen” an den Börsen in Stuttgart oder Frankfurt. Anschauen sollte man sich dieses Angebot allemal, auch wenn der optische Auftritt noch speziell wirkt. Doch Optik spart am Ende keine Kosten.

In unserer Produktauswahl finden Sie den Capped-Bonus TR39J3 auf Daimler und den Discounter DS5LVJ auf Amazon. Achten Sie beim Handel der Produkte auf die Auswahl Ihres Brokers, denn dort gibt es entscheidende Unterschiede. Und die Wahl des Brokers sollte nicht dazu führen, dass Ihre Gewinne unnötig geschmälert werden.

In Deutschland haben unsere ex-Kollegen von Börse Online, das Handelsblatt oder auch Euro den Service auf Rang eins des Treppchens gehoben – spricht für sich.

Die Services von Börse München / Gettex wollen wir daher als unseren Service für Sie kurz vorstellen:

Börse München / Gettex

Vier gute Gründe, die für einen Handel über die Börse München sprechen sind:

Handelbare Quotes, welche durch die Börsenmakler München einen jederzeit liquiden Markt garantieren. Dabei können Sie sicher sein, dass Ihre Order zum angezeigten Kurs, oder besser, ausgeführt wird.

Stop Orders, welche an der Börse München oder am Referenzmarkt erst ausgeführt werden, wenn die Aktie den gewählten Kurs erreicht hat. Dadurch realisieren Sie die tatsächliche Marktperformance und verschenken weder Gewinne noch riskieren Sie hohe Verluste.

Stop-Loss, welche zwar automatisch ausgelöst wird, jedoch durch die Spezialisten der Börse München nur ausgeführt wird, wenn sich die Kursbewegung am Markt als nachhaltig erweist. Dadurch sind Sie davor geschützt, dass kurzfristige technische Marktreaktionen Ihrem Depot langfristig schaden.

Faire Kurse, welche durch die konsequente Ausrichtung an den Handelszeiten der wichtigsten Referenzmärkte gesichert werden. Die Börse München stellt dabei montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr faire Preise mit engsten Handelsspannen.

Einen Emittentenvergleich der Zertifikateanbieter hinsichtlich der Qualität bei Webseite, Preis und Produktangebot finden Sie hier.