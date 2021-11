Daimler-Zertifikate mit bis zu 16%-Chance und 17% Sicherheitspuffer

Nachdem die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) von März 2021 bis September 2021 innerhalb einer Bandbreite von 68 bis 80 Euro seitwärts lief, startete sie im September bei 70 Euro eine wahre Kursrally, die sie von einem Jahreshoch zum nächsten eilen lässt. Auch im frühen Handel des 18.11.21 verzeichnete die Aktie bei 91,57 Euro ein neues 12-Monatshoch. Neben den von Börsianern positiv aufgenommenen Unternehmensnachrichten, könnten auch positive Analystenkommentare für ein Anhalten der Rally sorgen.

In den neuersten Analysen wird die Daimler-Aktie mit Kurszielen von bis zu 115 Euro (Berenberg Bank) mit einem Kursziel von 115 Euro zum Kauf empfohlenen. Mit Bonus- und/oder Discount-Zertifikaten auf die Daimler-Aktie können Anleger auch dann positive Renditen erzielen, wenn sich die optimistischen Expertenprognosen nicht ganz erfüllen.

Bonus-Zertifikat mit 16% Chance und 17% Sicherheitspuffer

Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DV7J841) auf die Daimler-Aktie mit Barriere bei 75 Euro, Bonuslevel und Cap bei 100 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.12.22, wurde beim Aktienkurs von 90,70 Euro mit 86,24 – 86,25 Euro gehandelt. Verbleibt die Daimler-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 75 Euro, dann wird das Zertifikat am 23.12.22 mit dem Höchstbetrag von 100 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 86,25 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 13 Monaten einen Bruttoertrag von 15,94 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 17,30 Prozent auf 37,50 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikate mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs (maximal 100 Euro) zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 9% Chance und 16% Discount

Das Morgan Stanley-Discount-Zertifikat auf die Daimler-Aktie (ISIN: DE000MA9TZD5), BV 1, Bewertungstag 16.12.22, mit Cap bei 83 Euro wurde beim Aktienkurs von 90,70 Euro mit 76,06 – 76,08 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 16,12 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Daimler-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 83 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 83 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in 13 Monaten einen Bruttoertrag von 9,09 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Notiert die Daimler-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 83 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt.

