Daimler-Zertifikat mit 16% Chance und 25% Sicherheitspuffer

Die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000), befindet sich nach der mehr als einem Jahr andauernden steilen Aufwärtsbewegung, die den Aktienkurs vom März 2020 von 20 Euro auf bis zu 80,41 Euro (7.6.21) ansteigen ließ, in einer Konsolidierungsphase. Am 8.7.21 unterschritt die Aktie sogar kurzfristig die Marke von 70 Euro. Im Vorfeld der Quartalszahlen legte die Aktie in den vergangenen Tagen wieder deutlich zu. Nach der Veröffentlichung der - trotz des Mangels an Halbleitern – erzielten Quartalsgewinns von 5,19 Milliarden Euro (Experten hatten 4,12 Milliarden Gewinn erwartet), reagierte die Aktie kaum auf die positiven Neuigkeiten.

Nach den starken Quartalszahlen bekräftigte Jefferies & Company mit einem Kursziel von 95 Euro ihre Kaufempfehlung für die Daimler-Aktie. Wer auf dem aktuellen Niveau eine Investition in die Daimler-Aktie in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen.

Anlage-Idee: Bonus-Zertifikate mit und ohne Cap bieten im Vergleich zum direkten Aktienkauf auch bei einem beträchtlichen Kursrückgang der Daimler-Aktie eine Jahresbruttorenditechance im zweistelligen Prozentbereich.

Abgesehen von Dividendenzahlungen, können Privatanleger beim direkten Kauf einer Aktie nur bei einem Kursanstieg positive Rendite erreichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger hingegen nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu hohen Jahresrenditen gelangen.

Die Funktionsweise: Wenn die Daimler-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 55 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat am 24. Juni 2022 mit dem Bonus-Level in Höhe von 90 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000DV1ECL2) auf die Daimler-Aktie verfügt über ein Bonus-Level und Cap bei 90 Euro. Der Cap definiert den maximalen Rückzahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 17. Juni 2022, aktivierte Barriere liegt bei 55 Euro. Beim Daimler-Aktienkurs von 73,35 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 77,49 Euro kaufen.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 77,49 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in elf Monaten einen Bruttoertrag von 16,14 Prozent (=17,60 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 25,01 Prozent auf 55 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die Daimler-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 55 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am 17. Juni 2022 ermittelten Schlusskurs der Daimler-Aktie – jedoch maximal mit 90 Euro - zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Anlageprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek