Daimler nach Zahlen fest: Lukrative Long-Hebelchancen

Nur von einem kurzen aber kräftigen Kursrückgang im Oktober 2020 unterbrochen, konnte sich die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) von ihrem Märztief bei 21 Euro kontinuierlich nach oben hin absetzen. Am 25.1.1 konnte die Aktie kurzfristig sogar wieder die seit einigen Jahren nicht mehr gesehene Marke von 60 Euro überwinden. Nach der Veröffentlichung der nicht zuletzt wegen der starken Geschäftsentwicklung in China über den Erwartungen liegenden Zahlen für das vierte Quartal reagierte die Daimler-Aktie zunächst mit einem Kursrückgang, der sich in weiterer Folge ein Kursplus von bis zu 2 Prozent umwandelte.

Wegen des positiven Zahlenwerks bekräftigten namhafte Analysehäuser, wie beispielsweise J.P.Morgan, mit Kurszielen von 70 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Daimler-Aktie. Kann die Daimler-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 65 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 60 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Daimler-Aktie mit Basispreis 60 Euro, Bewertungstag 19.3.21, BV 0,1, ISIN: DE000MA225S0, wurde beim Daimler-Aktienkurs von 58,60 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats zumindest ein Anstieg auf 64 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,49 Euro (+58 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 54,335 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 54,335 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SB71ZS5, wurde beim Daimler-Kurs von 58,60 Euro mit 0,46 – 0,47 Euro taxiert.

Wenn die Daimler-Aktie in nächster Zeit auf 64 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,96 Euro (+104 Prozent) erhöhen – sofern die Daimler-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 53,009 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Daimler-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 53,009 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE25NT5, wurde beim Daimler-Kurs von 58,60 Euro mit 0,58 – 0,59 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 64 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,09 Euro (+85 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.