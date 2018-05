Daimler: Im Würgegriff

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die seit Ende April mühsam erarbeiteten Kursgewinne von Daimler wurdenmit einem Schlag ausradiert, und auch hier hat Trump mal wieder seineFinger im Spiel. Der mittelfristige Aufwärtstrend der Aktie wackelt.Operativ gibt es bei Daimler im Moment wenig zu meckern. Im erstenQuartal wurde der Fahrzeugabsatz konzernweit um 7 Prozent auf mehr als800 Tsd. gesteigert, was die Basis für ein Umsatzwachstum um 3 Prozentdarstellte.Und auch das EBIT lag bereinigt um positive Sondereffekte in 2017 überdem Vorjahreswert. Ebenfalls sehr robust ist der Start von Mercedes BenzCars in das zweite Quartal ausgefallen, im April erhöhte sich derFahrzeugabsatz um 5,8 Prozent. Und doch gerät die Aktie immer wiederunter Druck. Das ist auf mannigfaltige Risikofaktoren zurückzuführen.Zwar gab es beim langjährigen Streit um die Toll-Collect-Einnahmen nuneine Grundsatzeinigung mit einer voraussichtlichen Ergebnisbelastung von600 Mio. Euro, aber im Bezug auf den Dieselskandal stehen potenziellnoch deutlich höhere Summen im Raum.Das Kraftfahrtbundesamt hat zuletzt zumindest für einen Typ desTransporters Vito eine illegale Abschalteinrichtung moniert. Mindestensebenso kritisch sind für das Unternehmen mögliche Einfuhrzölle in dieUSA, die die Regierung Trump nun prüfen lässt. Die us-amerikanischeHandelsbilanz ist auch im Automobilbereich stark negativ, was dieWahrscheinlichkeit von Gegenmaßnahmen relativ hoch erscheinen lässt – imGespräch sind Zuschläge von 25 Prozent. Die Rahmenbedingungen bleibendaher schwierig für Daimler, was sich auch im niedrigen Kurs- undBewertungsniveau widerspiegelt. Wer das für den Einstieg nutzen will,sollte zunächst abwarten, ob die Aktie an dem zuletzt markiertenZwischentief knapp unter 64 Euro nach oben abprallt und damit denwackelnden mittelfristigen Aufwärtstrend, der seit 2016 ausgebildetwurde, noch retten kann.