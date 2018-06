Daimler: Der Worst-Case

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Seit Mitte 2016 bewegte sich die Aktie von Daimler trotz allem in einemmoderaten Aufwärtstrend. Mit dem jüngsten Kursverfall ist dieser passéund einem kurzfristigen Abwärtstrend gewichen. Die Welle vonNegativmeldungen hat den Ausschlag gegeben. Lange Zeit hat Daimler dienicht enden wollende Dieselaffäre, die auch den Deutschen die Kauflustan der Motorengattung ausgetrieben hat, und die aus denHandelskonflikten resultierenden Zollerhöhungen offenbar fürkompensierbar gehalten. Bis zum letzten Mittwoch.Da musste der Premiumhersteller einräumen, dass die Prognose einessteigenden Konzerngewinns vor Steuern und Zinsen im laufenden Jahr nichtmehr zu halten ist. Gleich für drei Segmente wurden die Erwartungenheruntergeschraubt, insgesamt soll das EBIT des Konzerns im Gesamtjahrleicht sinken. Damit wird der Alptraum der Anleger war, nämlich dieschon lange grassierende Befürchtung, dass die günstige Bewertung derDaimler-Aktie auf zu hohen Gewinnprognosen basiert. Die Kursreaktionsieht dennoch in Relation zu der Revision der Erwartungen relativ harschaus.Das könnte daraus resultieren, dass mit der neuen Prognose dasAbwärtspotenzial noch nicht ausgeschöpft wurde. Insbesondere dieDieselaffäre stellt noch ein unkalkulierbares Risiko da. Nachdem dasUnternehmen zuletzt in Deutschland stärker in die Schusslinie geratenist, ist noch die Frage offen, ob der Worst-Case eintreten wird: Einehohe Strafzahlung in den USA. Alles in allem spricht im Moment weder derTrend der Aktie noch der Ergebnistrend für den Titel – und dieUS-Untersuchung zur Dieselaffäre bleibt ein Damokles-Schwert. Daherinvestieren derzeit allenfalls kurzfristig orientierte Spekulanten indie Aktie von Daimler, die auf eine deutliche Gegenbewegung nach denhohen jüngsten Verlusten setzen.