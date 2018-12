Daimler, Wirecard, Bayer – Aktien als “Geschenk” für Arbeitnehmer?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Unser Beitrag auf Welt.de wird heftig diskutiert. Im Kern geht es darum, schwach bis mittelmäßig verdienenden Menschen Aktien zu “schenken” auf einem “Aktiensparbuch”, welches erst ab der Rente angefasst werden darf. Damit könnte man a) die Aktie als Beteiligung an Unternehmen nach vorn bringen und b) Bürger der Einkommensklasse 50.000 Euro p.a und darunter unterstützen. Gern kann man diese Grenze auch noch etwas nach oben verschieben. Abgewickelt über eine günstige Börse wie beispielsweise jene in München und in ein günstiges Produkt gegossen – anders als bei vielen Riester-Verträgen bei denen Berater und Fonds primär verdienen – wäre dies eine spannende Idee. Finden wir.