Daimler: Wird die Kurslücke jetzt geschlossen?

Der DAX Konzern (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) konnte ausgehend von der 200-Tage Linie am 20.04.17 eine kräftige Aufwärtsbewegung starten. Am 24.04. sprang die Notierung mit einer Aufwärtslücke bei 67,39 bis auf 68,10 Euro nach oben und erreichte am 26.04. bei 69,23 Euro ein Zwischenhoch. Diese wird aktuell korrigiert, sodaß die offene Lücke bei 66,67 Euro (siehe Chart) heute oder in den folgenden Handelstagen geschlossen werden könnte. Darunter wirkt die 200-Tage Linie (blau) unterstützend, weshalb der Daimlerkurs in dieser Zone gute Chancen hat, wieder nach oben abzudrehen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.