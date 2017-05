Daimler: Wie lange noch?

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Der DAX steigt auf ein neues Rekordhoch, und was macht die Aktie vonDaimler? Sie fällt. Damit setzt sich das Trauerspiel der letzten Monatefort, seit dem Jahresanfang hat der deutsche Leitindex denMercedes-Konzern um mehr als 10 Prozentpunkt outperformt. Doch dieChancen für eine Trendwende steigen. Quartal für Quartal wird erwartet,dass die Geschäftsdynamik von Daimler nachlässt. Und immer wiederbelehrt der Autobauer die Skeptiker eines Besseren. Die ersten dreiMonate haben wieder kaum Wünsche offengelassen, das Umsatzplus von 11Prozent auf 38,8 Mrd. Euro war stark, und auch die Gewinnentwicklungkonnte überzeugen.Das Management hat im Anschluss die konservative Prognose, die nurleichte Zuwächse vorsah, angehoben, und erwartet nun im Gesamtjahrdeutliche Steigerungen. Nachhaltig geholfen hat es der Aktie nicht. DieAnalysten der Deutschen Bank haben vor diesem Hintergrund gestern dahernoch einmal nachgelegt, dem Konzern gute Chancen für eine verbesserteGewinndynamik attestiert und das Kursziel von 90 Euro bekräftigt. Siegehen dabei davon aus, dass die Börse die fundamentale Entwicklung nichtmehr lange ignorieren kann. Und in der Tat, in Relation zum gestiegenenBewertungsschnitt des DAX wirkt Daimler wie ein Schnäppchen. Sofern derGesamtmarkt nicht zurückkommt, dürften sich die Anleger bald auf dieSuche nach zurückgebliebenen Titeln machen – und bei der Aktie vonDaimler fündig werden.