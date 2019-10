Daimler: Wie aus dem Lehrbuch!

Das war für die meisten Investoren eine äußerst positive Überraschung: Trotz des Drucks, der auf der deutschen Automobilindustrie lastet, hat Daimler am vergangenen Donnerstag eine überzeugende Bilanz des dritten Quartals präsentiert. Die Anleger quittierten diese "good news" mit der Vollendung einer lehrbuchgerechneten Trendwendeformation. Das eröffnet eine spekulative Trading-Chance auf der Long-Seite, für die wir Ihnen heute einen Open End Turbo Call-Optionsschein vorstellen.

Umsatz 7,7 Prozent über Vorjahresquartal, Gewinn vor Zinsen und Steuern 8,4 Prozent höher und beides über den Prognosen der Analysten: Es wirkt, als sei Daimler dabei, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Natürlich bleiben die Kosten für den Weg in die E-Mobilität und das Damoklesschwert möglicher US-Strafzölle. Aber für den Moment trat das alles in den Hintergrund, als der Konzern am vergangenen Donnerstag diese starke Bilanz des dritten Quartals vorlegte.

Und so gelang, was vor kurzem wohl nur wenige zu hoffen wagten: Die Daimler-Aktie ist nicht nur im Saldo des laufenden Jahres in die Gewinnzone vorgedrungen, sondern hat eine tadellose inverse Schulter-Kopf-Schulter-Trendwendeformation (kurz SKS-Formation) vollendet, die der Aktie aus charttechnischer Sicht noch mehr Luft nach oben eröffnet.

Trendwendeformation eröffnet ein Kursziel von 60 Euro

Dass diese SKS-Formation auf der linken Seite zwei Schultern ausgebildet hat, ist kein Makel, das ist aus charttechnischer Sicht nicht nur "zulässig", sondern gar nicht mal selten. Und das sich aus dieser vollendeten Formation ergebende Kursziel ist beeindruckend, denn es läge rechnerisch bei 60 Euro. Dieses Kursziel ergibt sich, indem man den höchsten (50,25 Euro) vom niedrigsten Punkt (40,31 Euro) der Formation subtrahiert und das Ergebnis von diesem höchsten Punkt aus nach oben abträgt. Damit käme man auf etwa 60 Euro - und genau dort wartet auch erst die nächste wirklich markante Widerstandsmarke aus charttechnischer Sicht.

Bemerkenswert an der Reaktion auf diese Quartalsbilanz ist, dass es am Tag der Veröffentlichung zwar nach dem gewaltigen Satz nach oben leichte Gewinnmitnahmen gab, sich diese aber danach nicht fortsetzten. Die Aktie sah weitere Käufer, was deutlich macht, dass die Stimmung klar ins Positive umgeschlagen hat. Günstig ist an dieser Konstellation zudem, dass die Nackenlinien-Zone der vollendeten SKS-Formation zusammen mit der bei aktuell 49,38 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie jetzt eine markante Unterstützungszone bietet, die man bei einem Trade auf der Long-Seite ideal als Orientierung für einen Stop Loss nutzen kann.

Fazit

Risikofreudige Anleger, die Daimler zutrauen, dieses Kursziel von 60 Euro zu erreichen, können von diesem Szenario durch einen Open End Turbo Long-Optionsschein (WKN SR35V0) mit einem Hebel von 4,55 überproportional profitieren. Erreicht Daimler das bisherige Jahreshoch bei 60,00 Euro, würde der Turbo Long einen Kurs um 1,80 Euro erreichen, was einem Kursgewinn von 52 Prozent entsprechen würde. Zur Absicherung der Position wäre ein Stop Loss um 49 Euro in der Aktie zu überlegen, knapp unterhalb der jetzt unterstützenden Zone aus der Nackenlinien-Zone der SKS-Formation und der 200-Tage-Linie. Dieses Niveau würde etwa einem Kurs von 0,72 Euro im Turbo Long-Optionsschein entsprechen, woraus sich ein Chance/Risiko-Verhältnis von ca. 1,45:1 ergibt.

Daimler (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 60,00 Euro (Jahreshoch 2019) Unterstützungen: 50,83 Euro // 49,38 Euro (200-Tage-Linie)

Endlos Turbo Long Optionsschein auf Daimler (Stand 29.10.2019 22 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: SR35V0

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,15 / 1,18 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 42,1061 Euro

Basiswert: Daimler KO-Schwelle: 42,1061 Euro

akt. Kurs Basiswert: 53,45 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 1,80 Euro Hebel: 4,55

Kurschance: + 52 Prozent Quelle: Société Générale

