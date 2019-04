Daimler: Die Wette auf eine bessere Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Finanztrends Video zu Daimler



mehr >

Die Kurserholung von Daimler hat in den letzten Wochen an Schwunggewonnen. Dabei sind die Perspektiven für die Quartalszahlen wenigverheißungsvoll. Ist eine Spekulation auf eine geschäftliche Trendwendebereits sinnvoll?Gerade sieht sich Daimler mal wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, eineweitere unzulässige Abschalteinrichtung in Fahrzeugen genutzt zu haben.Die Börsianer lässt das im Moment allerdings ziemlich kalt, das Themascheint vorerst abgehakt. DStattdessen liegt der Fokus auf den günstigen Fundamentaldaten: Auchnach der dynamischen Kurserholung in diesem Jahr liegt das Konsens-KGVbei lediglich 7,3, und die Dividendenrendite beträgt stattliche 5,7Prozent. Der Aufwärtstrend der Aktie zeigt, dass Daimler damit jetzt alsSchnäppchen gesehen wird. Dabei sind die Risiken immer nochbeträchtlich: Neben dem Abgasskandal zeigt auch die operativeEntwicklung aktuell eher nach unten. In China, den USA und Europa gehtder PKW-Absatz zurück, dem kann sich auch Daimler nicht völlig entziehen.Im ersten Quartal 2019 gingen die Verkäufe von Mercedes-Benz um 5,6Prozent zurück. Von den Umsatz- und Ergebniszahlen der ersten dreiMonate, die am 26. April veröffentlicht werden, sind daher eher keinepositiven Impulse zu erwarten. Aber längst geht der Blick darüberhinaus: Daimler will nach zahlreichen Modellwechseln den Absatz imGesamtjahr noch leicht steigern, und auch vom Markt könnte der Gegenwindim Jahresverlauf abnehmen. Das ist das Szenario der Bullen. Wer hiermitspielen will, sollte aus unserer Sicht aber zunächst eineKonsolidierung für den Einstieg abwarten. Depot Vergleich