Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Mit den Auto-Aktien haben wir in diesem Jahr schon einige „heiße Trades“ mit Erfolg abschließen können und vielleicht ergibt sich eine solche Chance jetzt wieder mit Daimler. Die Aktie hat sich vom Jahreshoch bei 73,25 Euro wieder etwas entfernt und die charttechnische Unterstützung liegt bei 68,07 Euro. Nach einem Aufsetzer bei 68,60 Euro am 15.11. gab es eine kleine Gegenreaktion, die bereits bis etwa 70,00 Euro reichte und jetzt wird sich entscheiden, ob Daimler wieder in die Spur findet.



Die Unterstützung war zuletzt Mitte Oktober ernsthaft getestet worden und beim nächsten Tief kam die Gegenwehr schon etwas früher. Wenn sich diese „Serie“ fortsetzt, kann es zu einer Gegenwehr kommen, die man mit einem Trade begleiten könnte. Daimler bewegt sich üblicherweise nicht in großen Sprüngen, was den Fokus auf ein starkes Hebel-Produkt legt. Es fehlt nicht mehr viel, bis der kurzfristige Abwärtstrendkanal nach oben durchbrochen werden könnte. Die Lage ist aber im Moment noch nicht geklärt. Wer also Mut hat, könnte den nächsten passenden Einstiegskurs noch finden. Wo wir den nächsten Einstieg sehen und welches Hebel-Produkt wir wählen würden, erfahren Sie – wie immer – im Express-Service.