Daimler: Wenig Begeisterung!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Meistgehandelter Wert war am Dienstag in Stuttgart die Daimler-Aktie. Am Morgen hatte der Stuttgarter Autobauer sein ausführliches Jahresergebnis vorgelegt. Das Nettoergebnis fiel gegenüber dem Vorjahr um fast zwei Drittel und betrug rund 2,7 Milliarden Euro. Auch die Dividende fällt geringer aus: Nach 3,25 Euro im Vorjahr soll die Dividende nun 90 Cent betragen. Für die Daimler-Aktie ging es in einer ersten Reaktion am Morgen einige Prozent nach oben – bis zum Mittag drehte die Aktie jedoch ins Minus und notierte bei rund 42,90 Euro 0,3 Prozent tiefer. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.