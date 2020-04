Daimler: Weiter im Gespräch!

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Nach dem eingebrochenen Absatz im Pkw-Geschäft machte gestern Daimlers Lkw-Sparte von sich reden: Gemeinsam mit Volvo will Daimler einen Brennstoffzellen-Antrieb für schwere Nutzfahrzeuge entwickeln, der bis Ende des Jahrzehnts in Serie gehen soll. Final ist der Deal jedoch erst, wenn die Wettbewerbsbehörden der Vereinbarung zugestimmt haben. EUWAX

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.